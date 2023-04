Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Ibbenbüren (ots)

Am frühen Samstagmorgen (01.04.) wurde an einem Zigarettenautomaten an der Bockradener Straße ein Alarm ausgelöst. Der Eigentümer, bei dem der Alarm gegen 04.21 Uhr einging, informierte die Polizei. Der Automat befindet sich in Höhe der Kreuzung Bockradener Straße / Rheiner Straße. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass unbekannte Täter den Automaten aufgehebelt haben. Was die Täter für Beute erlangten, ist noch unklar. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Ibbenbüren zu melden, Telefon 05451/591-4315.

