POL-MA: Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet - Unfall mit zwei leicht Verletzten.

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag ereignete sich um kurz nach 19 Uhr ein Unfall an der Talhauskreuzung, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Dort war es zuvor zu einem Ausfall der Ampelanlage gekommen. Ein 20-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes, aus Richtung Ketsch kommend, auf der Hockenheimer Straße und wollte nach links in Richtung B 39 abbiegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hielt der Fahrer zwar an der Kreuzung kurz an, missachtete dann aber die Vorfahrt eines Skodas, der aus Richtung Speyer kam. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge erheblich in Mitleidenschaft gezogen und der Unfallverursacher sowie die 68-jährige Skoda-Fahrerin verletzten sich dabei leicht. Es entstand ein Gesamtschaden von knapp 45.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei leitete die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache ein.

