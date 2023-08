Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Unfall mit schwerverletzter Radfahrerin

Polizei Pirmasens (ots)

Eine 15-jährige Jugendliche aus Pirmasens befuhr am 11.08.2023, gegen 19:00 Uhr, mit ihrem Fahrrad den Gehweg in der Bogenstraße. Auf dem Gefälle in Richtung Winzler Straße wurde das Fahrrad immer schneller. Vermutlich auch aufgrund des nicht verkehrssicheren Zustandes des Fahrrades verlor die Jugendliche die Kontrolle über das schneller werdende Fahrrad und konnte nicht mehr bremsen. Im Kreuzungsbereich Winzler Straße stieß sie dann in den Heckbereich eines dort fahrenden Stadtbusses. Die Jugendliche trug keinen Fahrradhelm oder sonstige Schutzausrüstung. Sie erlitt mehrere Schnittwunden im Gesicht und klagte über Übelkeit. Sie wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in die Uniklinik Homburg gefahren. Es besteht nach Einschätzung der Ärzte keine Lebensgefahr. |pips

