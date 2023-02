Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Versuch des besonders schweren Falls des Diebstahls in den Gebäudekomplex "City Center Ulzburg" (CCU) - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag (17.02.2023) ist es in den frühen Morgenstunden in der Hamburger Straße zu einem Einbruch in die Tiefgarage des City Centers Ulzburg gekommen.

Ersten Ermittlungen zur Folge drangen Unbekannte in der Zeit zwischen 03:40 Uhr und 04:28 Uhr gewaltsam in die Tiefgarage ein und versuchten über die Garage in das Objekt zu gelangen. Hier blieb es dann bei einem Versuch.

Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise oder verdächtige Personen rund um den Gebäudekomplex in der Hamburger Straße beobachtet haben.

Hinweise sind an die Ermittler unter der Rufnummer 040 - 52806 - 0 zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell