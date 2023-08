Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Verkehrsunfallfluchten

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Am Freitag, den 11.08.2023, gegen 11:15 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße in Waldfischbach-Burgalben in Höhe des dortigen Blumengeschäftes eine Verkehrsunfallflucht. Ein weißes Wohnmobil mit französischem Kennzeichen befuhr die Hauptstraße von Pirmasens kommend in Richtung Ortsmitte. Hierbei kollidierte das Wohnmobil mit dem linken Außenspiegel des entgegenkommenden Ford Transit, welcher Richtung Ortausgang fuhr. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte der unbekannte Fahrer des Wohnmobils seine Fahrt Richtung Ortsmitte Waldfischbach-Burgalben fort. Die Schadenhöhe liegt bei ca. 300 Euro.

Weiterhin ereignete sich am 11.08.2023 gegen 11:30 Uhr an gleicher Örtlichkeit eine weitere Verkehrsunfallflucht. Die 61-jährige Geschädigte parkte ihren grauen Skoda Fabia vor dem dortigen Blumengeschäft ordnungsgemäß am rechten Straßenrand in Fahrtrichtung Ortsmitte. Als sich die Geschädigte im Blumengeschäft befand, fuhr ein bisher unbekanntes Fahrzeug an ihrem PKW in Fahrtrichtung Ortsmitte vorbei und kollidierte mit ihrem linken Außenspiegel. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 250 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen der Verkehrsunfallfluchten werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter der Telefonnummer 06333 9270 oder unter piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de zu melden. |piwfb

