Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorroller entwendet

Olpe (ots)

Von einem Stellplatz hinter einem Wohnhaus im Kupferweg haben Unbekannte in dem Zeitraum von Donnerstag (6. Juli, 14 Uhr) bis Dienstag (11. Juli, 15:30 Uhr) einen Motorroller der Marke Peugeot entwendet. Der Roller war blau-schwarz und mit Stickern beklebt. Zudem fehlte auf einer Seite ein Schutzblech.

Darüber hinaus haben Unbekannte am Mittwoch (12. Juli) gegen 4 Uhr versucht, einen Motorroller in der Günsestraße zu entwenden. Die Anwohnerin bemerkte, wie die Täter den geparkten Roller stehlen wollten und sprach sie an. Daraufhin flüchteten die Männer mit einem weiteren Krad in unbekannte Richtung, ohne jedoch den Motorroller zu entwenden. An diesem entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Die Zeugin beschrieb die Unbekannten folgendermaßen:

- Aussehen: schlanke Statur, jugendliches Auftreten

- Bekleidung: kurze Hose, helles T-Shirt, dunkler Helm

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell