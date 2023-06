Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Jugendliche fühlten sich bedroht - Mann zeigte seine Langwaffe

Warendorf (ots)

Am Samstag, 10.6.2023, 23.40 Uhr passierten drei Jugendliche eine Wohnung an der Von-Achenbach-Straße in Ahlen, aus der sie von einem Mann aus dem geöffneten Fenster angeschrien wurden. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den 15-Jährigen und dem 56-Jährigen. Kurz darauf ging der Ahlener zur Wohnungstür und zeigte sich den Jugendlichen mit einer an die Schulter gelehnten Langwaffe. Dieses Gebaren empfanden die drei Ahlener aufgrund der Gesamtsituation bedrohlich, flüchteten und informierten die Polizei. Die Beamten stellten einen unkooperativen, alkoholisierten 56-Jährigen fest sowie ein Luftgewehr, gut erkennbar durch die Eingangstür. Die Einsatzkräfte stellten die Waffe samt der darin befindlichen Kugeln sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Ahlener ein.

