Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Unbekannte suchten Firma zwei Mal an einem Tag auf - Mercedes Vito gestohlen

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 11.6.2023 suchten Unbekannte zwei Mal eine Firma auf der Gildestraße in Drensteinfurt auf. Gegen 9.05 Uhr stiegen zwei junge Tatverdächtige in die Werkhalle ein, hielten sich dort kurz auf und flüchteten anschließend. Gegen 17.15 Uhr ereignete sich der zweite Einbruch. In diesem Fall stahlen die Täter ein Firmenfahrzeug, mit dem sie zunächst gegen ein Rolltor fuhr und dieses beschädigten. Im weiteren Verlauf durchbrachen die Täter mit dem weißen Mercedes Vito den Zaun des Firmengeländes und fuhren in Richtung Regenauffangbecken. An dem Heck des Mercedes ist erheblicher Sachschaden zu erkennen und auf dem Fahrzeug sind die Firmendaten aufgeführt. An dem Mercedes Vito waren die amtlichen Kennzeichen WAF-LC 888 angebracht. Wer hat im Bereich der Gildestraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu den Einbrüchen oder dem Verbleib des Fahrzeugs machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell