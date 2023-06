Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mit Laser Polizeihubschrauberbesatzung geblendet - Tatverdächtige ermittelt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 10.6.2023 flog eine Polizeihubschrauberbesatzung zu einem Einsatz nach Soest und überflog Ahlen. Dabei wurde die Besatzung gegen 23.30 Uhr mit einem grünen Laserstrahl von einem Balkon einer Wohnung an der Straße Am Stockpieper geblendet. Die Wohnung konnte lokalisiert und zwei Tatverdächtige ermittelt werden. Es handelt sich hierbei um eine 30-Jährige und einen 29-Jährigen. Der grüne Laserpointer lag auf einem Tisch auf dem Balkon. Des Weiteren gaben die beiden an, gedankenlos mit dem Laserpointer gespielt zu haben. Gegen die Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr eingeleitet.

