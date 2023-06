POL-WAF: Ahlen. Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter durch die Fußgängerzone

Warendorf (ots) - Am Sonntag, 11.6.2023 suchten Unbekannte zwei Mal eine Firma auf der Gildestraße in Drensteinfurt auf. Gegen 9.05 Uhr stiegen zwei junge Tatverdächtige in die Werkhalle ein, hielten sich dort kurz auf und flüchteten anschließend. Gegen 17.15 Uhr ereignete sich der zweite Einbruch. In diesem Fall stahlen die Täter ein Firmenfahrzeug, mit dem sie ...

