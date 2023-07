POL-OE: Täter nach Diebstahl aus Pkw erfolgreich ermittelt

Kirchhundem (ots) - Bei einem Motorradunfall am Sonntag (9. Juli) gegen 14:45 Uhr auf der L 711 zwischen Neuenkleusheim und Kruberg ist ein 26-Jähriger schwer verletzt worden. Der Motorradfahrer befuhr die Landstraße in Richtung Kruberg, als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und mit einem neben der Fahrbahn befindlichen Baum kollidierte. Aufgrund der schweren Verletzungen flog ihn ein Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. An dem Motorrad entstand Sachschaden ...

mehr