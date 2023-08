Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt- Sachbeschädigung an einem Pkw

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Am Bruchgraben (Sti). Am 18.08.2023, ist es in dem Zeitraum von 12:45 Uhr bis 20:05 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw gekommen. Der tatbetroffene VW Golf war in dem o.g. Zeitraum in einer Parkbox vor dem Mehrfamilienhaus Am Bruchgraben 5-7 geparkt. Durch den Geschädigten wurde ein Druckverlust an dem vorderen Reifen der Fahrerseite festgestellt. Bei einer genaueren Betrachtung konnte ein Nagel in dem Reifen festgestellt werden. Aufgrund der vor Ort festgestellten Umstände ist davon auszugehen, dass der Nagel absichtlich in den Reifen gestochen wurde. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell