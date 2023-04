LPI-GTH: Fahrerin unter Drogeneinfluß bei Verkehrskontrolle gestoppt

Ilmenau, Langewiesener Straße / Am Helmholtzring (ots) - Am Donnerstag, den 06.04.2023 gegen 23:55 Uhr fuhr ein 23-jähriger KIA-Fahrer aus der Langewiesener- Straße nach links in den Helmholtzring ein. Ein aus der Gegenrichtung kommender 29-jähriger VW- Fahrer touchierte dabei den KIA im hinteren Fahrzeugbereich. Danach setzte der 29-jährige VW-Fahrer seine Fahrt ...

