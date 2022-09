POL-PDNR: Pkw sichergestellt - Unbefugte Benutzung

57537 Wissen, K 71 (ots) - Am Do., 08.09.2022, gegen 13:45 Uhr, befuhr eine 34-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Seat Ibiza die K 71 aus Richtung Wissen kommend in Richtung Birken-Honigsessen. In dem Steigungsstück kam ihr nach ca. 700 Metern in einer Rechtskurve ein silbergrauer Pkw Skoda-Octavia Kombi mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit auf ihrer Fahrspur entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden ...

mehr