POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt die Tatverdächtige?

Gelsenkirchen (ots)

Mit Hilfe von Bildern aus Überwachungskameras sucht die Polizei nach einer Unbekannten in einem Fall von Unterschlagung am Montag, 17. Juli 2023, in Ückendorf. Die abgebildete Frau wird verdächtigt, gegen 16.55 Uhr Bargeld aus einem Ausgabeschlitz eines Geldautomaten einer Bank an der Ückendorfer Straße entnommen zu haben, das zuvor dort von einer anderen Person vergessen wurde. Die Tatverdächtige eignete sich so widerrechtlich das Bargeld in dreistelliger Höhe an.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Sachdienliche Hinweise zu der abgebildeten, tatverdächtigen Person bitte unter der Rufnummer 0209 365 8212 an das Kriminalkommissariat 22 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache. Die Bilder der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/114621

