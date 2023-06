POL-GÜ: Motorraum eines PKW brennt vollständig aus - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Güstrow (ots) - Dreisten Betrügern gelang es am 14.06.2023, von einer 76-Jährigen aus Kühlungsborn, mehrere tausend Euro sowie Schmuck zu erbeuten. Die Masche: Die Geschädigte erhielt am späten Vormittag einen Anruf von einem vermeintlichen Kriminalpolizisten. Der unbekannte Tatverdächtige gab an, dass es gelungen sei eine mehrköpfige Tätergruppierung ...

