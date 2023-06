Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Schwerer Verkehrsunfall auf der B104 im Bereich der BAB19-Anschlussstelle Güstrow

B104 zwischen Vietgest und Klueß (ots)

Um 09:07 Uhr ereignete sich auf der B104 ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier LKW.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern gegenwärtig an. Jedoch kann der Ablauf des Unfallgeschehens bereits wie folgt skizziert werden:

Der nach aktuellem Kenntnisstand unfallverursachende LKW kam von der Autobahnabfahrt aus Richtung Rostock und beabsichtige auf die B104 in Richtung Teterow abzubiegen. Hierbei übersah der polnische Fahrer jedoch den zweiten am Unfall beteiligten, von links kommenden LKW, welcher auf der B104 aus Richtung Teterow in Richtung Güstrow unterwegs war. Ein Zusammenstoß konnte nicht verhindert werden.

Der 38-jährige, deutsche Fahrer ist leichtverletzt zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 47-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt.

Aufgrund der örtlich umfangreichen Maßnahmen der Verkehrsunfallaufnahme sowie der notwendigen Bergung der beteiligten Fahrzeuge ist die B104 zwischen Klueß und Vietgest voll gesperrt.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell