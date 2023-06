Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L17 zwischen Lohmen und Zehna

Lohmen/ Zehna (ots)

Am frühen Nachmittag des 15.06.2023, etwa 14:15 Uhr, ereignete sich auf der L17 bei Wendorf ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Traktor mit Anbaugerät, in Folge dessen der 80-jährige Fahrer des PKW noch an der Unfallstelle verstarb.

Der wahrscheinliche Unfallhergang kann unter Berücksichtigung des zeitlich frühen Stadiums der Verkehrsunfallermittlungen nur grob skizziert werden: Der 24-jährige Fahrer des Traktors befuhr die L17 von Lohmen in Richtung der Ortslage Zehna, als er mit dem Fahrzeug auf Höhe der Ortschaft Wendorf nach rechts auf einen Acker abbog. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der eigentlich auf der Gegenfahrbahn befindliche Fahrer des PKW mit dem Anbaugerät des Ackerschleppers.

Die unmittelbar eingerichtete Vollsperrung der L17 hält aufgrund der ausstehenden Bergung des verunfallten PKW gegenwärtig an, wird im Anschluss jedoch sofort aufgehoben. Zur Erhellung des Verkehrsunfallherganges kamen Sachverständige der DEKRA vor Ort zum Einsatz. Der Fahrer des Ackerschleppers blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.

Zum entstandenen Sachschaden können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden.

Die sich im Anschluss der Verkehrsunfallaufnahme ergebenden Ermittlungstätigkeiten zum Unfallhergang obliegen der Kriminalpolizei in Güstrow.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell