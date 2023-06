Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: 76-Jährige wird Opfer von Betrugsmasche und verliert Bargeld und Schmuck

Güstrow (ots)

Dreisten Betrügern gelang es am 14.06.2023, von einer 76-Jährigen aus Kühlungsborn, mehrere tausend Euro sowie Schmuck zu erbeuten.

Die Masche: Die Geschädigte erhielt am späten Vormittag einen Anruf von einem vermeintlichen Kriminalpolizisten. Der unbekannte Tatverdächtige gab an, dass es gelungen sei eine mehrköpfige Tätergruppierung festzunehmen, welche eine Liste mit dem Namen der arglosen Frau bei sich gehabt hätte. Diese Täter würden zudem im Besitz eines Gerätes sein, welches Bargeld und auch Schmuck orten könne. Der oder die unbekannten Täter gaukelten der Deutschen weiterhin vor, dass man ihr Eigentum schützen wolle und sie daher ihren persönlichen Schmuck sowie Bargeld, Geldbörsen und auch ihre EC-Karten mit PIN in einen Kochtopf legen und auf einen Kollegen warten müsse, der die Gegenstände vorerst amtlich in Verwahrung nimmt.

Die verunsicherte Dame folgte den Anweisungen und übergab kurze Zeit später die geforderten Gegenstände an einen ihr unbekannten Mann. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Ermittlungen steht fest, dass von dem Konto der Geschädigten bereits 7000 Euro abgehoben worden sind. Weiterhin befanden sich in dem Kochtopf laut Angaben der Dame Wertgegenstände sowie Bargeld im Gesamtwert von circa 2000 Euro.

Die eingeleiteten Ermittlungen sind durch die Kriminalpolizei übernommen worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell