Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Einbruch in Wohnhaus

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagabend in der Zeit zwischen 19.00 und 22.45 Uhr nutzten bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner und brachen in ein Haus an der Straße "Alter Knick" ein. Über eine Terrassentür verschafften sie sich Zutritt und durchsuchten im Anschluss in allen Räumen sämtliche Schränke und Behältnisse. Zur Beute liegen noch keine genauen Erkenntnisse vor. Zeugen, denen im Tatzeitraum im Tatortbereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090.

