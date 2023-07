Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Zeugen nach Beleidigung und Körperverletzung durch Radfahrer gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 15:45 Uhr kam es auf der Gültsteiner Straße auf Höhe des Schulzentrums Längenholz zu einer Körperverletzung. Eine 33-jährige Radfahrerin war mit ihrem 7-jährigen Sohn, welcher einen Roller fuhr, auf der Gültsteiner Straße in Richtung Gültstein unterwegs. Auf Höhe des Schulzentrums wollten beide nach links auf einen Feldweg abbiegen. Ein männlicher Pedelec-Fahrer kam zu diesem Zeitpunkt von hinten und fuhr an den beiden vorbei. Die 33-Jährige ermahnte den bislang unbekannten Pedelec-Fahrer, das nächste Mal zu Klingeln, da sie sich erschraken. Im folgenden Verlauf kam es zu einem Streitgespräch, in deren Folge zunächst ein Handgemenge entstand und es anschließend zu einer Körperverletzung zum Nachteil der Mutter kam. Der Mann schlug hierbei mit der Hand gegen den Oberkörper und Kopf der Frau, während er mit der anderen Hand an den Haaren der Frau zog. Zudem trat er mit Knie und Fuß gegen die Hüfte und in den Bauchbereich der Frau. Nach der Auseinandersetzung entfernte sich der Mann in Richtung Stadtmitte, die Frau wurde leicht verletzt.

Der bislang noch unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: Etwa Siebzig Jahre alt, ca. 175cm groß, graues lichtes Haar, trug zur Tatzeit ein lilafarbenes Poloshirt mit Golf-Aufnäher, eine beige kurze Hose, schwarze Sandalen, Fahrradhandschuhe, eine dunkel getönte Fahrradbrille und hatte keinen Helm auf. Das Fahrrad des Mannes wird als schwarzes Pedelec mit gelber Transporttasche an der Seite und einer schwarzen Transporttasche auf dem Gepäckträger beschrieben. Mehrere Zeugen konnten den Vorfall wohl beobachten und teilweise mittels Smartphone filmen, sie hatten auch kurz persönlichen Kontakt mit der Geschädigten. Diese und weitere Zeugen, die Angaben zum bislang unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg unter 07032 27080 oder per Email unter herrenberg.prev@polizei.bwl.de, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell