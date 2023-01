Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in ehemalige Kinderklinik

Jena (ots)

Unbekannte drangen in den vergangenen Tagen in die ehemalige Kinderklinik in der Westbahnhofstraße in Jena ein. Um sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen, brachen die Täter die Zugangstür auf. Das Objekt steht leer, weshalb derzeit davon ausgegangen wird, dass die Einbrecher keine Beute machten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell