LPI-J: Diebe bauen Katalysator aus

Jena (ots) - Aus dem Imbiss einer Gesamtschule in der Tatzenpromenade in Jena entwendeten Unbekannte in den letzten Tagen eine Geldkassette. Wie sich die Diebe Zutritt zum Imbiss verschafften ist derzeit unklar. Im Inneren der Kassette befanden sich etwa 70,- Euro Bargeld. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

mehr