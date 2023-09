Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verdacht der Hehlerei: Polizei stellt drei Fahrräder sicher

Gelsenkirchen (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle an der Kurt-Schumacher-Straße in Buer haben Polizeibeamte am Montag, 11. September 2023, gegen 12 Uhr einen 37-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland angehalten, weil er seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Im Zuge der Kontrolle wurde auch der Laderaum seines Lastkraftwagens kontrolliert. Hier stellten die Einsatzkräfte insgesamt drei Fahrräder und diverse Fahrradteile fest. Die Überprüfung der Rahmennummern ergab, dass eins der Fahrräder als gestohlen gemeldet war. Der Beschuldigte konnte nicht glaubhaft nachweisen, woher die Fahrräder stammen, noch wer die Person ist, von dem er die Fahrräder hatte. Da der Verdacht der Hehlerei besteht und der Tatverdächtige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 450 Euro zahlen. Die Polizei stellte die drei Fahrräder sicher und wird weitere Ermittlungen zur genauen Herkunft der Fahrräder einleiten.

Wir bitten auf Anrufe hinsichtlich der sichergestellten Fahrräder zu verzichten. Die Ermittlungen dauern an.

