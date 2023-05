Polizei Köln

POL-K: 230506-1-K 21-Jähriger bei Unfall tödlich verletzt

Köln (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Köln-Longerich am frühen Samstagmorgen (6. Mai) ist ein 21-jähriger Mann aus Coesfeld tödlich verletzt worden.

Gegen 3 Uhr waren im Kreuzungsbereich Militärringstraße/Neusser Landstraße ein 1er BMW und ein Ford Kuga zusammengestoßen. Nach aktuellem Ermittlungsstand war der zunächst vom Unfallort geflüchtete, mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehende Fahrer (18) des BMW auf der Militärringstraße in Richtung Ossendorf unterwegs. Im Kreuzungsbereich kollidierte der Wagen mit der Beifahrerseite des Kuga, der auf der Neusser Straße in Richtung stadtauswärts fuhr. Nach ersten Erkenntnissen soll der Fahrer des BMW das Rotlicht missachtet haben. Einsatzkräfte stellten ihn im Nahbereich, nahmen ihn vorläufig fest und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an.

Der Fahrer des Ford (25) sowie der Beifahrer des BMW (21) kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser. Der 21-jährige Beifahrer des Kuga erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs war ein VU-Team der Polizei im Einsatz. (cs/de)

