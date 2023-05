Polizei Köln

POL-K: 230505-7-K Radfahrer stürzt bei Gefahrenbremsung - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht den Fahrer eines grauen Kleinwagens, der für den Sturz eines 29 Jahre alten Radfahrers am Donnerstagmorgen (4. Mai) in Köln-Holweide verantwortlich sein soll. Nach Schilderung des 29-Jährigen soll der Autofahrer gegen 9 Uhr von der Bergisch Gladbacher Straße in die Schwabstraße abgebogen sein und ihn zu einer Gefahrenbremsung genötigt haben, die mit einem Sturz endete. Der Autofahrer soll einfach weitergefahren sein.

Hinweise zu dem flüchtigen Kleinwagen nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk/de)

