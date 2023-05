Polizei Köln

POL-K: 230505-6-K Fußgänger von Peugeot erfasst - Fahrer flüchtet von Unfallort

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall von Mittwochnachmittag (3. Mai) in Köln-Ehrenfeld sucht die Polizei Köln den Unfallverursacher sowie Zeugen des Unfalls. Gegen 13.30 Uhr ist ein 15-Jähriger zwischen geparkten Pkw in Höhe der Hausnummer 211 auf die Subbelrather Straße getreten, als er von einem schwarzen Peugeot 207 erfasst und über das Fahrzeug geschleudert wurde. Der Autofahrer fuhr davon, ohne sich um den leichtverletzten Schüler zu kümmern. Durch einen Zeugenhinweis fanden eingesetzte Polizisten in der darauffolgenden Nacht den Peugeot mit eindeutigen Unfallschäden an der Windschutzscheibe in der Hüttenstraße. Derzeit steht nicht fest, wer das auf eine Privatperson zugelassene Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt geführt hat. Für die Ermittler sind insbesondere die Zeugen wichtig, die Hinweise zum Fahrer geben können.

Hinweise nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk/cs)

