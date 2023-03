POL-HWI: Versammlungsgeschehen im Bereich der Polizeiinspektion Wismar

Neuburg (ots) - Bereits am vergangenen Freitag (24. Februar 2023) wurde die Polizei in Wismar über den Diebstahl eines Wohnwagens in der Ortschaft Neuburg informiert. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter im Zeitraum von 16:30 Uhr bis circa 22:00 Uhr den weißen Wohnwagen, der auf einer Grünfläche an der Kleingartenanlage nahe der Bahnschienen in ...

mehr