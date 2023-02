Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Unbekannte stehlen Wohnwagen in Neuburg - Zeugenaufruf

Neuburg (ots)

Bereits am vergangenen Freitag (24. Februar 2023) wurde die Polizei in Wismar über den Diebstahl eines Wohnwagens in der Ortschaft Neuburg informiert.

Nach ersten Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter im Zeitraum von 16:30 Uhr bis circa 22:00 Uhr den weißen Wohnwagen, der auf einer Grünfläche an der Kleingartenanlage nahe der Bahnschienen in Neuburg abgestellt war. Der Wert des entwendeten Wohnwagens der Marke Lausitz wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, sich im Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 oder jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell