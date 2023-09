Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auto in Bulmke-Hüllen ausgebrannt/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, 13. September 2023, kam es um 1.30 Uhr zu einem Brand auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes an der Wanner Straße in Bulmke-Hüllen. Aus bislang unbekannten Gründen brannte dort ein Mini-Cooper aus. Feuerwehrleute löschten das Feuer. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher, um Spuren auszuwerten. Es werden Zeugen gesucht, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, da eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

