Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Bad Salzuflen. Öffentlichkeitsfahndung - 13-Jährige vermisst.

Lippe (ots)

Seit Freitag (18.08.2023) wird ein 13-jähriges Kind aus Bad Salzuflen vermisst. Das Mädchen entfernte sich aus der Schule und kehrte nicht in die Jugendhilfeeinrichtung zurück. Zuletzt wurde sie an dem Tag gegen 11:00 Uhr in Detmold nahe dem Bahnhof gesehen. Eine Eigengefährdung lässt sich nicht ausschließen.

Die Polizei bittet Medien und Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach der Vermissten. Bilder und eine Beschreibung finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/112989

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mädchens geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 6 unter 05261 9330. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell