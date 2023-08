Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Diebstahl aus Tankstelle - Tatverdächtige gestellt.

Lippe (ots)

Am Samstagabend (19.08.2023) gegen 17:50 Uhr lenkte ein vermeintlicher Kunde den Tankwart der Tankstelle im Bruchweg ab, indem er einen Kaffee bestellte. Währenddessen stahlen zwei weitere Männer elektronische Zigaretten im Wert von etwa 800 Euro. Schnell wurde der Diebstahl bemerkt und die Polizei gerufen. Zwei Tatverdächtige konnten in der Nähe der Tankstelle angetroffen werden. Sie standen an einem Renault Trafic, in dem ein Teil der Beute lag. Der dritte Mann flüchtete unerkannt. Das Auto samt Diebesgut wurde sichergestellt. Die beiden Tatverdächtigen, ein 19-Jähriger und ein 27-Jähriger aus Moldau, wurden vorläufig festgenommen und der 27-Jährige am Sonntag (20.08.2023) dem Haftrichter vorgeführt. Gegen ihn wurde Untersuchungshaft angeordnet. Der 19-Jährige kam auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen gegen beide Männer laufen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell