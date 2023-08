POL-LIP: Bad Salzuflen/Kreis Lippe. Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung - Vermisster zurück.

Lippe (ots) - (LW) Am Freitag gegen 13.05 Uhr kam es in Lemgo am Bruchweg in Höhe der dortigen Shell-Tankstelle zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 14-jährigen Schülerin und einem Pkw. Zu diesem Zeitpunkt befuhr die Schülerin mit ihrem Fahrrad den linken Radweg des Bruchweges in Richtung Bismarckstraße. Vom Gelände der Tankstelle fuhr ein dunkler Pkw an, um ...

mehr