Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Drei Schleuser festgenommen

Görlitz, Kodersdorf (ots)

Nach einem Bürgerhinweis konnte am Mittwochnachmittag (24. Mai 2023) ein ukrainischer Schleuser festgenommen werden. Der 22-Jährige parkte mit seinem Fahrzeug vor dem Bahnhof Görlitz auf dem Dienstparkplatz der Bundespolizei. In seinem Fahrzeug befanden sich fünf Männer aus Afghanistan. Im Besitz gültiger Ausweisdokumente waren sie nicht. Gegen 22.00 Uhr wurde eine Streife der Bundeszollverwaltung auf einen auf der BAB 4 fahrenden polnischen Pkw Honda Civic aufmerksam. Zur Kontrolle wurde das Fahrzeug auf den Autobahnrastplatz Wiesaer Forst abgeleitet. Neben dem Fahrer (25) befanden sich noch vier weitere Personen im Pkw. Der 25-Jährige wies sich mit seinem weißrussischen Reisepass und polnischen Aufenthaltstitel aus. Die vier Insassen waren nicht im Besitz gültiger Dokumente. Nach eigenen Angaben handelt es sich um Syrer (26, 24, 24, 22). In der Mittelkonsole des Pkws wurde in einer offenen Gürteltasche ein griffbereites Butterflymesser festgestellt. Das Messer wurde sichergestellt. In den Morgenstunden des heutigen Tages (25. Mai 2023) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei an der ARAL in Kodersdorf einen polnischen Ford Transit Custom. Der Fahrer (44) wies sich mit seinem polnischen Ausweis aus. Der 44-jährige Pole gab an, dass er und seine sechs Begleiter auf dem Weg nach Dresden sind. Der Mann (26) sowie die fünfköpfige Familie (27, 25, 4, 3, 1) aus Russland waren lediglich im Besitz von polnischen Asylbescheinigungen.

Alle drei Schleuser wurden vorläufig festgenommen und es wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern eingeleitet. Den 25-jährigen Weißrussen erwartet zusätzlich eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Während der Ukrainer und der Weißrusse, einhergehend mit einem vierjährigen Wiedereinreiseverbot, nach Polen zurückgeschoben wurden, dauert die Bearbeitung des polnischen Schleusers an. Die Geschleusten werden im Laufe des Tages an eine Erstaufnahmeeinrichtung in Sachsen übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell