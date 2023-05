Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Falsches Kennzeichen am Anhänger

Bad Muskau (ots)

In der Nacht zum Samstag kontrollierte eine Streife der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf in Bad Muskau, Görlitzer Straße, ein polnisches Gespann (Mercedes Vito - Anhänger der Marke STEMA). Nachdem erste Unstimmigkeiten in den Fahrzeugdokumenten festgestellt worden waren, stellte sich heraus, dass der betreffende Anhänger vor zweieinhalb Jahren in Deutschland stillgelegt wurde, anschließend lediglich polnische Kennzeichen angebracht wurden. In dem Zusammenhang muss nun der 43-jährige polnische Halter des Hängers mit Konsequenzen rechnen. Ihm werden Urkundenfälschung und ein Verstoß gegen die Versicherungspflicht vorgeworfen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell