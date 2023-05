Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: E-Roller ohne Versicherungsschutz, Rollerfahrer angetrunken

Görlitz (ots)

Mit dem E-Roller auf der Gegenspur durch den Kreisverkehr - mit diesem Manöver zog am Samstagabend in Görlitz ein Pole die Aufmerksamkeit der Bundespolizei auf sich. Der 39-Jährige kam mit seinem Gefährt wohl vom Brautwiesenplatz, nahm dann die "Abkürzung" über den Kreisel in der Bahnhofstraße, dann ging`s direkt weiter in die Krölstraße, noch einmal Abbiegen in die Löbauer Straße und dann stand da auch schon der Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht. Anschließend wurde abermals das Polizeirevier Görlitz verständigt, denn auch in diesem Fall hatte das Atemalkoholmessgerät angeschlagen. Umgerechnet 1,44 Promille führten schließlich zur Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr. Weil das Fahrzeug möglicherweise versicherungspflichtig ist, wird zudem geprüft, ob ein Verstoß gegen das Ausländerpflichtversicherungsgesetz vorliegt.

