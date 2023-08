Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Nach Verkehrsunfall mit Radfahrerin weggefahren

Lippe (ots)

(LW) Am Freitag gegen 13.05 Uhr kam es in Lemgo am Bruchweg in Höhe der dortigen Shell-Tankstelle zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 14-jährigen Schülerin und einem Pkw. Zu diesem Zeitpunkt befuhr die Schülerin mit ihrem Fahrrad den linken Radweg des Bruchweges in Richtung Bismarckstraße. Vom Gelände der Tankstelle fuhr ein dunkler Pkw an, um nach links auf den Bruchweg abzubiegen und fuhr direkt bis auf den Gehweg vor. Die 14-Jährige musste mit ihrem Rad ausweichen und stürzte zu Boden. Sie erlitt Verletzungen am Bein und das Fahrrad wurde beschädigt. Der Pkw-Fahrer ignorierte dies und fuhr in Richtung Kreisverkehr davon, ohne sich um das gestürzte Mädchen zu kümmern. Ermittlungen wegen des Verdachtes einer Verkehrsunfallflucht wurden eingeleitet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 zu melden.

