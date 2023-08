Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Einbruch in Kiosk

Lippe (ots)

(LW) In der Zeit zwischen dem 13. und dem 19.08.2023 brachen unbekannte Täter in einen Kiosk an der Gastronomie am Hermannsdenkmal ein. Sie durchtrennten gewaltsam den Bügel eines Vorhängeschlossen und verschafften sich so Zugang ins Innere des Gebäudes. Dort entwendeten sie diverse Flaschen mit Getränken und entleerten im Anschluss einen Feuerlöscher. Hinweise bitte an die Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

