POL-LIP: Detmold - Nach Sachbeschädigung in Gewahrsam genommen

Lippe (ots) - Am Mittwochmorgen (17.08.2023) um 07:28 Uhr ereignete sich auf dem Kreuzungsbereich der Vandoeuvre Straße, Am Wasserturm und Trophagener Weg ein Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Herforderin, die mit ihrem BMW unterwegs war, kollidierte vermutlich aufgrund Missachtung einer rot zeigenden Ampel mit einem Suzuki, der von einer 62-jährigen Lemgoerin auf der Straße Am Wasserturm in den Trophagener Weg einfuhr. ...

