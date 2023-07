Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt zwei alkoholisierte 16-Jährige in Gewahrsam

Bild-Infos

Download

Siegen (ots)

Gestern Abend sorgten zwei 16-Jährige für einen Einsatz der Bundespolizei im Siegener Bahnhof. Die beiden hatten sich vermutlich alkoholbedingt nicht unter Kontrolle, sodass Reisende sich beschwerten. Die Bundespolizei nahm die beiden in Gewahrsam und übergaben sie an ihre Mutter.

Am 04.07.2023 gegen 21:00 Uhr alarmierten Reisende am Bahnsteig 3 die Siegener Bundespolizei, weil zwei alkoholisierte Jugendliche oberkörperfrei herumschrien und sie und Mitreisende belästigten. Eine Steife der Bundespolizei traf die beiden an und nahm sie mit zur Dienststelle, da eine Kontrolle vor Ort nicht möglich war. Der 16-jährige Ukrainer hatte einen Atemalkoholwert von über 1,7 Promille und sein belarussischer Freund, der gerade zu Besuch war, pustete etwas über 1 Promille. Beide wurden aufgrund des Alters und Zustands in Gewahrsam genommen und wenig später von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell