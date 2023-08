Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend (17.08.2023) ereignete sich gegen 21:50 Uhr auf der Kreuzung Leopoldstraße/Seminarstraße ein Verkehrsunfall. Ein 76-jähriger VW-Fahrer kollidierte dabei mit einem 36 Jahre alten Radfahrer (beide aus Detmold). Ein unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich mit dunklem Kleinwagen unterwegs, bog zuvor verbotswidrig von der Seminarstraße auf die Leopoldstraße ein und hinderte dabei den VW-Fahrer am Abbiegen nach rechts in die Seminarstraße. Dadurch übersah der VW-Fahrer den Radfahrer auf dem Geh- und Radweg der Leopoldstraße in Richtung Hornsche Straße. Der Radfahrer stürzte durch seinen Bremsversuch über den Lenker, landete auf der Motorhaube des VW und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Kleinwagens entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer des dunklen Kleinwagens geben können, um telefonische Kontaktaufnahme mit dem Verkehrskommissariat unter 05231 6090.

