LPI-G: Hausverbot nach Attacke

Gera (ots) - In der Nacht vom 22. zum 23.12.2022 entwendeten bislang unbekannte Täter ein Teil eines Geländers am Eingang einer derzeit leerstehenden Lokalität am Kultur und Kongresszentrum in der Geraer Schlossstraße. Die Polizei Gera hat Ermittlungen zum Verbleib des Diebesgutes und zur Täterschaft eingeleitet. Zeugenhinweise werden unter Tel. 0365 829-0 entgegengenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 ...

