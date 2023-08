Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Verkehrsunfall mit Sachschaden und einer leichtverletzten Person.

Lippe (ots)

Am Dienstagmorgen (15.08.2023) gegen 08:30 Uhr kam es auf der Kreuzung Lückhauser Straße/Afrikastraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Lagenser, der mit seinem Mercedes unterwegs war, übersah beim Linksabbiegen den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten VW eines 33-jährigen Lemgoers. Der Lemgoer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 9000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

