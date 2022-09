POL-SI: Pkw landet vor Baum - Verkehrskommissariat ermittelt #polsiwi

Hilchenbach-Allenbach (ots) - Zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen (19.09.2022) sind Unbekannte in einen Recyclingbetrieb an der Brunnenstraße in Allenbach eingebrochen. Die Täter drangen in eine Lagerhalle ein und entwendeten mehrere Tonnen Kupfer und Zink. Ersten Schätzungen nach beläuft sich der Schaden auf einen fünfstelligen Betrag. Aufgrund der Menge und ...

