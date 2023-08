Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Fahranfänger unter Drogen.

Lippe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (16./17.08.2023) gegen 1 Uhr hielten Polizisten der Wache Bad Salzuflen einen schwarzen VW Touran Am Zubringer an. Während der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 18-jährige Lagenser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Es folgte bei dem Fahranfänger die Entnahme einer Blutprobe und die Fertigung einer Ordnungswidrigkeitenanzeige.

