Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Versuchter Einbruch in Lagerhalle.

Lippe (ots)

Zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen (14. - 15.08.2023) versuchten Unbekannte in eine Lagerhalle in der Industriestraße einzubrechen. Sie scheiterten jedoch an der verschlossenen Tür. Gegebenenfalls wurden sie auch gestört. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090.

