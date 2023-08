POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Tödlicher Verkehrsunfall.

Lippe (ots) - Montagnacht (14.08.2023) gegen 23:20 Uhr entwendeten unbekannte Tatverdächtige in der Handelsstraße ein grünes Cube Stereo Hybrid Pedelec im Wert von 5000 Euro. Als sie versuchten sich an einem weiteren Pedelec mit einer Akku-Flex zu schaffen zu machen, wurden sie von einem Zeugen gestört und flüchteten zu Fuß in Richtung Ermgasser Heide. Die Täter ...

mehr