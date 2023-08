Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Pedelec gestohlen - Zeugenhinweise erbeten.

Lippe (ots)

Montagnacht (14.08.2023) gegen 23:20 Uhr entwendeten unbekannte Tatverdächtige in der Handelsstraße ein grünes Cube Stereo Hybrid Pedelec im Wert von 5000 Euro. Als sie versuchten sich an einem weiteren Pedelec mit einer Akku-Flex zu schaffen zu machen, wurden sie von einem Zeugen gestört und flüchteten zu Fuß in Richtung Ermgasser Heide. Die Täter werden wie folgt beschrieben: männlich, 30-40 Jahre alt, 170-180 cm groß, 3-Tage-Bart oder Kinnbart, schwarzes Haar, dunkle Oberbekleidung (Kapuzenpullover). Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090.

