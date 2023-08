POL-LIP: Paderborn/Kreis Lippe/Detmold. Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung - Vermisster gefunden.

Lippe (ots) - Am Sonntagmittag (13.08 2023) gegen 13:40 Uhr drang ein unbekannter Täter gewaltsam in ein Ferienhaus in einer Siedlung zwischen Hellweg und Tunnelstraße ein. Der Eigentümer, der nicht vor Ort war, bemerkte den Einbruch über eine Überwachungskamera in Echtzeit und informierte einen Bekannten, am Ferienhaus nach dem Rechten zu schauen. Dieser erwischte den Täter auf frischer Tat, wurde jedoch von ihm ...

mehr