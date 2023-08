Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Einbrecher droht mit Pistole.

Lippe (ots)

Am Sonntagmittag (13.08 2023) gegen 13:40 Uhr drang ein unbekannter Täter gewaltsam in ein Ferienhaus in einer Siedlung zwischen Hellweg und Tunnelstraße ein. Der Eigentümer, der nicht vor Ort war, bemerkte den Einbruch über eine Überwachungskamera in Echtzeit und informierte einen Bekannten, am Ferienhaus nach dem Rechten zu schauen. Dieser erwischte den Täter auf frischer Tat, wurde jedoch von ihm mit einer schwarzen Pistole bedroht. Der Täter flüchtete anschließend in südöstliche Richtung.

Der Einbrecher wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 180 - 185 cm groß - schwarze Haare - schwarzes Basecap - Drei-Tage-Bart - ca. 80 kg schwer - dickere, schwarze Jacke mit Kapuze

Ob Zusammenhänge zu den anderen Einbrüchen im Bereich der Ferienhaussiedlung Brandsmühle (Lipperreihe) bestehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. In einem der weiteren Fälle wurden verdächtige Personen gesehen; einer dieser Personen wurde folgenderweise beschrieben:

- weiß-blau gestreiftes T-Shirt - helle Jeans-Jacke - Bart - lockige Haare

Hinweise zu Personen und verdächtigen Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell